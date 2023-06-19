«Мемфис» может обменять пики 1-го раунда ради усиления периметра
«Мемфис» может обменять имеющиеся в распоряжении пики 1-го раунда драфта ради усиления периметра.
Об этом сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто.
«Гризлис» в первом раунде плей-офф-2023 уступили «Лейкерс». После этого стало известно, что клуб не станет сохранять свингмена Диллона Брукса.
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