«Мемфис» может обменять пики 1-го раунда ради усиления периметра

« » может обменять имеющиеся в распоряжении пики 1-го раунда драфта ради усиления периметра.

Об этом сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто.

«Гризлис» в первом раунде плей-офф-2023 уступили «Лейкерс». После этого стало известно, что клуб не станет сохранять свингмена .

Анализ финала НБА через типы владений

Чемпионство «Денвера» – это триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кун-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение