Диллон Брукс может получить контракт с зарплатой 17-18 млн долларов за сезон

Теги Мемфис НБА Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс этим летом станет свободным агентом.

По мнению обозревателя The Athletic Келли Айко, Брукс может получить на рынке контракт с зарплатой 17-18 миллионов долларов за сезон.

В мае сообщалось, что Брукс хотел получить от «Гризлис» контракт на 25 миллионов в год, после чего клуб решил отказаться от продления.

В плей-офф-2023 Брукс набирал 10,5 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи при 31,2% с игры.

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2 комментария

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gangstarr
Да ну какие 25кк ему, 15-18 еще ладно
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+1
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Райли Карри
После такого позора в ПО вряд ли
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