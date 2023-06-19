Диллон Брукс может получить контракт с зарплатой 17-18 млн долларов за сезон

Форвард « » этим летом станет свободным агентом.

По мнению обозревателя The Athletic Келли Айко, Брукс может получить на рынке контракт с зарплатой 17-18 миллионов долларов за сезон.

В мае сообщалось, что Брукс хотел получить от «Гризлис» контракт на 25 миллионов в год, после чего клуб решил отказаться от продления.

В плей-офф-2023 Брукс набирал 10,5 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи при 31,2% с игры.

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