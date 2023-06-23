Брендан Адамс сыграет в Летней лиге за «Миннесоту»
Незадрафтованный защитник Брендан Адамс (23 года, 193 см) присоединится к «Миннесоте» во время Летней лиги НБА.
Об этом информирует инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
В прошедшем сезоне NCAA Адамс набирал в среднем 17,4 очка и 4,2 подбора, реализуя 47% бросков с игры и 37,9% из-за дуги.
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