Брендан Адамс сыграет в Летней лиге за «Миннесоту»

Теги Миннесота НБА NCAA Летняя лига НБА Баскетбол

Незадрафтованный защитник Брендан Адамс (23 года, 193 см) присоединится к «Миннесоте» во время Летней лиги НБА.

Об этом информирует инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

В прошедшем сезоне NCAA Адамс набирал в среднем 17,4 очка и 4,2 подбора, реализуя 47% бросков с игры и 37,9% из-за дуги.

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