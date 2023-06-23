Брендан Адамс сыграет в Летней лиге за «Миннесоту»

Незадрафтованный защитник Брендан Адамс (23 года, 193 см) присоединится к «Миннесоте» во время Летней лиги .

Об этом информирует инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

В прошедшем сезоне NCAA Адамс набирал в среднем 17,4 очка и 4,2 подбора, реализуя 47% бросков с игры и 37,9% из-за дуги.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей

Анализ финала НБА через типы владений