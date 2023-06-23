«Миннесота» выменяла 33-й пик у «Сан-Антонио» и выбрала Леонарда Миллера

Теги переходы Миннесота Сан-Антонио НБА драфт НБА Баскетбол

«Миннесота» выменяла у «Сан-Антонио» 33-й пик на драфте-2023 и выбрала форварда Леонарда Миллера.

«Сперс» получили два выбора во втором раунде будущих драфтов.

19-летний Миллер в прошлом сезоне играл в G-лиге за «Игнайт», набирая 18 очков и 11 подборов.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
default backend - 404