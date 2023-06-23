«Миннесота» выменяла 33-й пик у «Сан-Антонио» и выбрала Леонарда Миллера

« » выменяла у « » 33-й пик на драфте-2023 и выбрала форварда Леонарда Миллера.

«Сперс» получили два выбора во втором раунде будущих драфтов.

19-летний Миллер в прошлом сезоне играл в G-лиге за «Игнайт», набирая 18 очков и 11 подборов.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023