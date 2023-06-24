Крис Пол: «Снова узнал об обмене от сына»

Разыгрывающий Крис Пол рассказал, как он узнал об обмене из «Вашингтона» в «Голден Стэйт».

«Снова узнал от сына.

Я был в спортзале здесь, в Уинстоне, играл в любительском матче. После игры маленький Крис подошел и рассказал мне.

Я был очень рад. Рад, что у меня будет шанс сыграть за такой клуб и с такими великими игроками. За последние десять лет я часто играл против них, но я сделаю все ради победы», – сказал Пол.

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