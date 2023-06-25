Майкл Уингер: «Мы желаем Брэдли Билу удачи в «Финиксе» и благодарим от имени «Уизардс», болельщиков и города Вашингтона за его неизмеримый вклад»

«Вашингтон» обменял атакующего защитника в « ».

Президент «Уизардс» Майкл Уингер отдал должное 3-кратному участнику Матча всех звезд.

«Я всегда восхищался Брэдли как игроком НБА и человеком, способным изменить жизнь окружающих. Мы были рады работать вместе, чтобы найти сделку, которая приблизила нас к нашей цели – в конечном итоге бороться за чемпионство, в то время как Брэдли оказался в месте, где он сможет пойти за чемпионством незамедлительно.

Мы желаем Брэдли и всей его семье удачи в «Финиксе» и благодарим от имени «Уизардс», болельщиков и города за его неизмеримый вклад в организацию», – сказал Уингер.

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