Джеймс Джонс: «Бил, Тодд и Гудвин помогут нам в борьбе за чемпионство»
«Финикс» объявил о подписании атакующего защитника Брэдли Била, тяжелого форварда Айзейи Тодда и атакующего защитника Джордана Гудвина.
Генеральный менеджер команды Джеймс Джонс верит в чемпионские амбиции состава.
«Брэд, Джордан и Айзейя помогут команде в нашем стремлении к чемпионству.
Брэд обладает способностью забивать с любой точки и влиять на игру на обоих концах площадки. Его профессионализм и желание побеждать заразительны, и это то, что поднимет нашу программу.
Универсальность и упорство Джордана и сочетание габаритов и мастерства Айзейи отлично подходят для нашего стиля игры и дополняют нашу команду», – сказал Джонс.
Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023
1 комментарий