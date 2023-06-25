Джеймс Джонс: «Бил, Тодд и Гудвин помогут нам в борьбе за чемпионство»

« » объявил о подписании атакующего защитника , тяжелого форварда Айзейи Тодда и атакующего защитника Джордана Гудвина.

Генеральный менеджер команды верит в чемпионские амбиции состава.

«Брэд, Джордан и Айзейя помогут команде в нашем стремлении к чемпионству.

Брэд обладает способностью забивать с любой точки и влиять на игру на обоих концах площадки. Его профессионализм и желание побеждать заразительны, и это то, что поднимет нашу программу.

Универсальность и упорство Джордана и сочетание габаритов и мастерства Айзейи отлично подходят для нашего стиля игры и дополняют нашу команду», – сказал Джонс.

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