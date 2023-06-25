Артурас Карнишовас получил от владельцев «Чикаго» «зеленый свет» на любые действия с составом

Генеральный менеджер « » получил «добро» от владельцев организации на любые перестановки в составе.

Об этом сообщает обозреватель The Athletic Дарнелл Мэйберри.

«Согласно источникам в команде, Карнишовас получил «зеленый свет» от владельцев на управление организацией так, как он считает нужным.

Как говорят, какое бы направление он ни выбрал, это будет его решение, без вмешательства или влияния со стороны его боссов», – пишет журналист.

Ранее Карнишовас намекнул на грядущие перестановки, призвав болельщиков быть терпеливыми.

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