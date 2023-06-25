Артурас Карнишовас получил от владельцев «Чикаго» «зеленый свет» на любые действия с составом

Теги Чикаго НБА Артурас Карнишовас Баскетбол

Генеральный менеджер «Чикаго» получил «добро» от владельцев организации на любые перестановки в составе.

Об этом сообщает обозреватель The Athletic Дарнелл Мэйберри.

«Согласно источникам в команде, Карнишовас получил «зеленый свет» от владельцев на управление организацией так, как он считает нужным.

Как говорят, какое бы направление он ни выбрал, это будет его решение, без вмешательства или влияния со стороны его боссов», – пишет журналист.

Ранее Карнишовас намекнул на грядущие перестановки, призвав болельщиков быть терпеливыми.

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий