Артурас Карнишовас ожидает серьезные изменения в составе «Чикаго» в это межсезонье

Генеральный менеджер « » заверил болельщиков команды, что скоро произойдут кардинальные изменения в составе.

Карнишовас проводил пресс-конференцию, когда репортеры отметили, что фанаты недовольны успехами команды.

Как сообщает обозреватель «Чикаго» Дэниэл Гринберг, Карнишовас ответил, что «болельщикам нужно подождать», а затем «взглянуть, как будет выглядеть эта команда после закрытия рынка свободных агентов».

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