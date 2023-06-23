Артурас Карнишовас ожидает серьезные изменения в составе «Чикаго» в это межсезонье

Теги Чикаго НБА Артурас Карнишовас Баскетбол

Генеральный менеджер «Чикаго» Артурас Карнишовас заверил болельщиков команды, что скоро произойдут кардинальные изменения в составе.

Карнишовас проводил пресс-конференцию, когда репортеры отметили, что фанаты недовольны успехами команды.

Как сообщает обозреватель «Чикаго» Дэниэл Гринберг, Карнишовас ответил, что «болельщикам нужно подождать», а затем «взглянуть, как будет выглядеть эта команда после закрытия рынка свободных агентов».

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2 комментария

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banderos
О какой команде он сейчас говорил? Или Карнишовас возвращается в Денвер?)
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Dmitry_T
Не, ну в последние дни как-то оптимизм «прорезался» относительно быков, появилась уверенность, что Лавина выгодно обменяют - «верю» в Портленд, Орландо (если улучшат предложение), Майами (ну этим придется постараться), и Нью-Йорк (как обычно могут приятно удивить). После этого можно Дерозана и Карузо на приемлемые ништяки поменять, Вуча переподписать, без трех выше он блеснет статистикой и его до дедлайна можно выгодно пристроить. При таком раскладе даже Уайта можно переподписать, если кто то не швырнет в него огромный контракт (что вряд ли) и дальше по формуле с Вучем слить за что-нибудь полезное, ну по мне как то так)
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