Артурас Карнишовас ожидает серьезные изменения в составе «Чикаго» в это межсезонье
Генеральный менеджер «Чикаго» Артурас Карнишовас заверил болельщиков команды, что скоро произойдут кардинальные изменения в составе.
Карнишовас проводил пресс-конференцию, когда репортеры отметили, что фанаты недовольны успехами команды.
Как сообщает обозреватель «Чикаго» Дэниэл Гринберг, Карнишовас ответил, что «болельщикам нужно подождать», а затем «взглянуть, как будет выглядеть эта команда после закрытия рынка свободных агентов».
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей
2 комментария