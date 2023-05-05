«Чикаго» продлил контракт с Артурасом Карнишовасом
«Буллс» продлили контракт с вице-президентом клуба по баскетбольным операциям Артурасом Карнишовасом, сообщает The Athletic.
Согласно источникам, люди во всех подразделениях организации считают, что клуб движется в правильном направлении. У Карнишоваса хорошие рабочие отношения с исполнительным директором «Буллс» Майклом Рейнсдорфом.
«Чикаго» не вышел в плей-офф, проиграв «Майами» в матче плей-ин.
Дуэль Макса Струса и Алекса Карузо – ну да, именно этого мы и ждали от решающей игры на вылет между «Майами» и «Чикаго»
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