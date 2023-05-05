«Чикаго» продлил контракт с Артурасом Карнишовасом

Теги Чикаго НБА Артурас Карнишовас Баскетбол

«Буллс» продлили контракт с вице-президентом клуба по баскетбольным операциям Артурасом Карнишовасом, сообщает The Athletic.

Согласно источникам, люди во всех подразделениях организации считают, что клуб движется в правильном направлении. У Карнишоваса хорошие рабочие отношения с исполнительным директором «Буллс» Майклом Рейнсдорфом.

«Чикаго» не вышел в плей-офф, проиграв «Майами» в матче плей-ин.

Дуэль Макса Струса и Алекса Карузо – ну да, именно этого мы и ждали от решающей игры на вылет между «Майами» и «Чикаго»

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6 комментариев

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Sundance Neeskens
Продлили Донована стихаря, теперь Карнишоваса при нулевом прогрессе за 3 года. Видимо из болота Буллз не скоро выйдут... А такие надежды были после ухода ГарПаксов.
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Tim Timson
Денвер лихо накидал профанов по лиге. Коннолли, Карнишовас. и сразу резко улучшил все у себя)
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juve23
Да уж! Болото, блин...
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Алексей Цыганов
Обидно за Буллз.. Сколько ещё лет фанатам ждать и терпеть это всё
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noke
Ожидаемо, но от этого не менее тоскливо.
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Андрей Балахнин
Ответ Sundance Neeskens
Продлили Донована стихаря, теперь Карнишоваса при нулевом прогрессе за 3 года. Видимо из болота Буллз не скоро выйдут... А такие надежды были после ухода ГарПаксов.
у меня очень сильные подозрения, что ГарПаксов и не подвинули бы, если бы они совсем не поплыли. Общая картина эффективности их решений для руководства и общественности всегда, мягко говоря, различалась.
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