«Чикаго» продлил контракт с Артурасом Карнишовасом

«Буллс» продлили контракт с вице-президентом клуба по баскетбольным операциям , сообщает The Athletic.

Согласно источникам, люди во всех подразделениях организации считают, что клуб движется в правильном направлении. У Карнишоваса хорошие рабочие отношения с исполнительным директором «Буллс» Майклом Рейнсдорфом.

«Чикаго» не вышел в плей-офф, проиграв «Майами» в матче плей-ин.

Дуэль Макса Струса и Алекса Карузо – ну да, именно этого мы и ждали от решающей игры на вылет между «Майами» и «Чикаго»