«Культура вбросов так надоела». Леброн Джеймс порадовался новому сегменту ESPN с Тимом Леглером
ESPN пробует новый формат.
Аналитик Тим Леглер, сменивший Дорис Берк в основной комментаторской бригаде телеканала, ведет новый сегмент «Coaches Corner». Серия интервью позволяет пообщаться с тренерами команд и обсудить их игровые схемы и реальные эпизоды из матчей.
Гостями сегмента уже были Док Риверс и Джей Джей Редик.
«Очень здорово. Культура вбросов так надоела», – порадовался последней беседе с тренером «Лейкерс» Леброн Джеймс.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6015 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости