1

«Культура вбросов так надоела». Леброн Джеймс порадовался новому сегменту ESPN с Тимом Леглером

ESPN пробует новый формат.

Аналитик Тим Леглер, сменивший Дорис Берк в основной комментаторской бригаде телеканала, ведет новый сегмент «Coaches Corner». Серия интервью позволяет пообщаться с тренерами команд и обсудить их игровые схемы и реальные эпизоды из матчей.

Гостями сегмента уже были Док Риверс и Джей Джей Редик.

«Очень здорово. Культура вбросов так надоела», – порадовался последней беседе с тренером «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6015 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
телевидение
Тим Леглер
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoДок Риверс
logoДжей Джей Редик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фэнтези НБА: пора собирать команды! Йокич, Дончич, Яннис, Шэй уже ждут вас
сегодня, 03:30
Анонимный руководитель клуба НБА: «Не удивлюсь, если Леброн не выйдет на площадку до декабря»
3вчера, 21:23
Леброн Джеймс: «Все говорят только о вознаграждении, но ни черта не хотят работать»
30вчера, 09:29
Главные новости
Лука Вильдоса арестован в Болонье за блокировку машины скорой помощи и нападение на медиков
112 минут назад
«Надеюсь, следующие игры пройдут при полных трибунах». «Хапоэль» обыграл «Валенсию» за закрытыми дверями
51 минуту назад
Джей Джей Редик: «Флэгг никого мне не напоминает. Много говорят о Гранте Хилле, но Купер особенный»
1сегодня, 07:59
Евролига. «Жальгирис» примет «Милан», «Фенербахче» встретится с «Баварией» и другие матчи
сегодня, 07:35
Гэйб Винсент забросил 5 трехочковых за первые 4 минуты матча с «Далласом»
3сегодня, 07:31Видео
Ламело Болл и Ксавьер Тиллман – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 06:50Видео
Лука Дончич и Энтони Дэвис тепло пообщались перед предсезонным матчем
2сегодня, 06:40Видео
НБА. Предсезонные матчи. 37:8 в 4-й четверти помогли «Далласу» разгромить «Лейкерс», «Сакраменто» крупно уступил «Клипперс» и другие результаты
15сегодня, 06:30
Джарен Джексон вернулся в состав «Мемфиса» после операции на большом пальце ноги
сегодня, 06:30
Майлз Бриджес оформил дабл-дабл (29+10) в крупной победе над «Мемфисом»
2сегодня, 06:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении
59 минут назад
«Заткнись на хрен». Джо Маззулле не понравилось обращение Иммануэла Куикли к скамейке «Селтикс»
5сегодня, 07:45Видео
Айзейя Кэнан успешно перенес операцию по восстановлению крестообразной связки
сегодня, 07:10Фото
Еврокубок. «Лондон» примет «Тренто»
сегодня, 06:59
«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб
сегодня, 05:15
«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной
сегодня, 04:56
«Бруклин» отчислил Цзэна Фаньбо и Малакая Смита
сегодня, 04:45
Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Ульму», «Бурк» обыграл «Панионис» и другие результаты
вчера, 20:59
Сергей Козин: «Такая команда как ЦСКА не прощает любых оплошностей»
вчера, 20:43
Сергей Кущенко о Winline Basket Cup: «Уверен, турнир заявит о себе по-настоящему громко»
вчера, 20:09