«Культура вбросов так надоела». Леброн Джеймс порадовался новому сегменту ESPN с Тимом Леглером

ESPN пробует новый формат.

Аналитик Тим Леглер, сменивший Дорис Берк в основной комментаторской бригаде телеканала, ведет новый сегмент «Coaches Corner». Серия интервью позволяет пообщаться с тренерами команд и обсудить их игровые схемы и реальные эпизоды из матчей.

Гостями сегмента уже были Док Риверс и Джей Джей Редик.

«Очень здорово. Культура вбросов так надоела», – порадовался последней беседе с тренером «Лейкерс » Леброн Джеймс .