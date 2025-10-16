«Никс» «ошарашены» завершением карьеры Малкольма Брогдона
Малкольм Брогдон удивил «Нью-Йорк».
32-летний защитник принял решение завершить карьеру после 9 сезонов в НБА.
Брогдон входил в планы «Никс» на скамейку в сезоне-2025/26. Клуб занимался подстройкой платежки под место для него и одного из пары Лэндри Шэмет/Гаррисон Мэтьюз.
По информации источника в лиге, клуб «ошарашен» поступком игрока, сообщившего команде о своем решении в среду, за неделю до начала чемпионата.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6176 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dallas Hoops Journal
