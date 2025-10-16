«Никс» «ошарашены» завершением карьеры Малкольма Брогдона

Малкольм Брогдон удивил «Нью-Йорк».

32-летний защитник принял решение завершить карьеру после 9 сезонов в НБА .

Брогдон входил в планы «Никс» на скамейку в сезоне-2025/26. Клуб занимался подстройкой платежки под место для него и одного из пары Лэндри Шэмет/Гаррисон Мэтьюз.

По информации источника в лиге, клуб «ошарашен» поступком игрока, сообщившего команде о своем решении в среду, за неделю до начала чемпионата.