Руководитель клуба НБА: «Тандер» попытаются создать «башни-близнецы» с Холмгремом и Вембаньямой»

Теги НБА Сэм Прести драфт НБА Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Баскетбол

Руководитель одного из клубов НБА считает, что «Оклахома» будет много проигрывать в новом сезона, чтобы получить первый пик драфта-2023.

«Сэм Прести зашел слишком далеко и не собирается останавливаться на достигнутом. Травма Чета Холмгрена облегчает задачу. Он попытается заполучить Виктора Вембаньяму и создать «башни-близнецы», – заявил анонимный руководитель.

Холмгрен был выбран под вторым номером на драфте этого года. Он получил тяжелую травму стопы в матче полулюбительской лиги и полностью пропустит сезон-2022/23.

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