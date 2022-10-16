Руководитель клуба НБА: «Тандер» попытаются создать «башни-близнецы» с Холмгремом и Вембаньямой»
Руководитель одного из клубов НБА считает, что «Оклахома» будет много проигрывать в новом сезона, чтобы получить первый пик драфта-2023.
«Сэм Прести зашел слишком далеко и не собирается останавливаться на достигнутом. Травма Чета Холмгрена облегчает задачу. Он попытается заполучить Виктора Вембаньяму и создать «башни-близнецы», – заявил анонимный руководитель.
Холмгрен был выбран под вторым номером на драфте этого года. Он получил тяжелую травму стопы в матче полулюбительской лиги и полностью пропустит сезон-2022/23.
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