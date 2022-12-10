Шэй Гилджес-Александер: «Сэм Прести никогда не лгал мне. В таких условиях легче верить в будущее»

Теги НБА Сэм Прести Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер заявил, что доверяет руководству клуба, несмотря на результаты (11-14).

«Всегда легко доверять тому, кто никогда не обманывал. Когда происходит то, о чем говорят, не возникает никаких трудностей. Мои отношения с Сэмом Прести до этого момента были именно такими.

Все, что он говорил, сбывалось. Он никогда не лгал мне. В таких условиях легче играть, вкладываться на полную каждый день и верить в будущее», – заявил Гилджес-Александер.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

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