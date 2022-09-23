Сэм Прести: «Оклахома» была довольно близка к подписанию контракта с Мицичем»

Генеральный менеджер «Оклахомы» признался, что клуб был близок к подписанию контракта с разыгрывающим и сборной Сербии Василие Мицичем.

«Мицич сильно взлетел с тех пор, как мы приобрели права на него.

Все, что я могу сказать, мы были довольно близки к подписанию соглашения. У него есть действующий контракт, и он связан обязательствами. Но я бы не стал ничего исключать. Возможно, ситуация изменится в следующем году», – сказал Прести.

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