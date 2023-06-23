Брэд Стивенс о Порзингисе: «Кристапс может играть с любой комбинацией игроков. Он многое привнесет в нашу команду»

Теги Бостон НБА Эл Хорфорд Брэд Стивенс Кристапс Порзингис Роберт Уильямс Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Бостона» Брэд Стивенс провел пресс-конференцию после трехстороннего обмена, в результате которого «Селтикс» получили форварда Кристапса Порзингиса.

«Кристапс может играть с любой комбинацией наших игроков. Он может играть с Робом Уильямсом, может играть с Элом Хорфордом, может сам играть на «пятерке». И он все еще прогрессирует.

Из того, что я видел в его исполнении в минувшем сезоне, казалось, что Кристапс просто сделал еще один шаг вперед. Он и так был хорош, но стал еще лучше. И Порзингис может играть в защите так, как мы хотим. Он является тем сдерживающим фактором у кольца. Очень умелый игрок.

Так что, знаете, он многое привнесет в нашу команду. Вы можете представить себе, как и я, некоторые составы, которые мы можем выставить сейчас – получается довольно интересно», – сказал Стивенс.

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3 комментария

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Abdulla
Ответ pulyalke
спасибо за альфу в команде! бостон встает с колен!
По совокупности умений со Смартом это явный апгрейд. Разве не так?
+2
0
+2
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Jerry Rodrogha
Ответ Abdulla
По совокупности умений со Смартом это явный апгрейд. Разве не так?
В НБА 2К да. А в реальной жизни сезон покажет
+1
0
+1
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