Брэд Стивенс о Порзингисе: «Кристапс может играть с любой комбинацией игроков. Он многое привнесет в нашу команду»

Президент по баскетбольным операциям « » провел пресс-конференцию после трехстороннего обмена, в результате которого «Селтикс» получили форварда .

«Кристапс может играть с любой комбинацией наших игроков. Он может играть с , может играть с , может сам играть на «пятерке». И он все еще прогрессирует.

Из того, что я видел в его исполнении в минувшем сезоне, казалось, что Кристапс просто сделал еще один шаг вперед. Он и так был хорош, но стал еще лучше. И Порзингис может играть в защите так, как мы хотим. Он является тем сдерживающим фактором у кольца. Очень умелый игрок.

Так что, знаете, он многое привнесет в нашу команду. Вы можете представить себе, как и я, некоторые составы, которые мы можем выставить сейчас – получается довольно интересно», – сказал Стивенс.

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