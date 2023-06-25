«Анадолу Эфес» намерен в будущем сократить бюджет команды

« » планирует сократить бюджет, но процесс начнется лишь со следующего года из-за действующих обязательств перед игроками.

Об этом заявил генеральный менеджер команды Алпер Илмаз.

«Большого сокращения бюджета не будет из-за наших текущих контрактов. Кроме того, если ты хочешь быть доминирующей командой в , ты должен превысить определенный лимит. Мы хотели бы поблагодарить за это наших спонсоров и группу «Анадолу». Они не оставили нас в трудной ситуации ни на один день.

Конечно, все турецкие команды испытывают трудности, но для успеха в спортивной вселенной, в которой мы живем, необходимо тратить определенное количество денег. Мы никогда не понижали свои цели. Мы всегда находимся в поиске новых игроков, ищем имена, которые открыты для развития. Некоторые из наших трансферов в этом году были в этом направлении», – сказал Илмаз.

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