«Анадолу Эфес» подписал Догуша Оздемироглу

« » объявил о подписании двухлетнего контракта с турецким разыгрывающим (27 лет, 191 см).

Оздемироглу выступал за «Дарушафаку» с 2014 года, за исключением сезона-2016/17, который он провел в «Ешильгиресуне».

В 12 матчах прошедшего сезона Лиги чемпионов он набирал в среднем 12,2 очка, 4,9 подбора и 4,8 передачи. 27-летний игрок также был одним из лучших игроков команды в чемпионате Турции, набирая в среднем 14,5 очка, 4,8 подбора и 6,3 передачи.