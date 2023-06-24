«Анадолу Эфес» подписал Догуша Оздемироглу

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Турции Дарушафака Догуш Оздемироглу Баскетбол

«Анадолу Эфес» объявил о подписании двухлетнего контракта с турецким разыгрывающим Догушем Оздемироглу (27 лет, 191 см).

Оздемироглу выступал за «Дарушафаку» с 2014 года, за исключением сезона-2016/17, который он провел в «Ешильгиресуне».

В 12 матчах прошедшего сезона Лиги чемпионов он набирал в среднем 12,2 очка, 4,9 подбора и 4,8 передачи. 27-летний игрок также был одним из лучших игроков команды в чемпионате Турции, набирая в среднем 14,5 очка, 4,8 подбора и 6,3 передачи.

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