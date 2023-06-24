Нико Мэннион продолжит карьеру в «Басконии»

Защитник « » (22 года, 191 см) договорился о контракте с «Басконией», сообщает инсайдер Эмилиано Карча.

Испанский клуб считался главным претендентом на подписание бывшего игрока «Голден Стэйт».

Контракт 22-летнего Мэнниона с «Виртусом» был рассчитан до конца прошедшего сезона. Вчера «Виртус» проиграл «Милану» в решающем 7-м матче финальной серии чемпионата Италии.

В Евролиге-22/23 Мэннион набирал 5,9 очка и 2,6 передачи в среднем за игру.

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