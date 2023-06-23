«Реал» расстанется с Адамом Хангой

Легкий форвард « » (34 года, 200 см) покинет команду, передает Marca.

Клуб принял решение не активировать опцию на следующий сезон в контракте баскетболиста.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании форвард принял участие в 28 матчах.

Ханга в среднем набирал 5 очков и 1,9 подбора за 14,6 минуты на паркете.

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