«Реал» расстанется с Адамом Хангой

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Адам Ханга Баскетбол

Легкий форвард «Реала» Адам Ханга (34 года, 200 см) покинет команду, передает Marca.

Клуб принял решение не активировать опцию на следующий сезон в контракте баскетболиста.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании форвард принял участие в 28 матчах.

Ханга в среднем набирал 5 очков и 1,9 подбора за 14,6 минуты на паркете.

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