Генеральный менеджер «Портленда»: «У меня нет никакого желания обменивать Дэмиана Лилларда»

Генеральный менеджер « » Джо Кронин уверен, что лидер команды и новичок смогут играть вместе.

«Моя цель – сохранить обоих. У меня нет никакого желания обменивать Дэмиана. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Я в восторге от Скута Хендерсона.

Возможно, они будут хорошо сочетаться друг с другом. Они могут дополнять друг друга. Посмотрим, как Чонси Биллапс решит их использовать. Я не знаю, будет ли он использовать Хендерсона в качестве запасного или стартового игрока, но главное в баскетболе — это талант», – сказал Кронин.

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