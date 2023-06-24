Генеральный менеджер «Портленда»: «У меня нет никакого желания обменивать Дэмиана Лилларда»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Скут Хендерсон Джо Кронин Баскетбол

Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин уверен, что лидер команды Дэмиан Лиллард и новичок Скут Хендерсон смогут играть вместе.

«Моя цель – сохранить обоих. У меня нет никакого желания обменивать Дэмиана. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Я в восторге от Скута Хендерсона.

Возможно, они будут хорошо сочетаться друг с другом. Они могут дополнять друг друга. Посмотрим, как Чонси Биллапс решит их использовать. Я не знаю, будет ли он использовать Хендерсона в качестве запасного или стартового игрока, но главное в баскетболе — это талант», – сказал Кронин.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1ntegro
обычно так говорят перед обменом. ждем обмена от Портленда в ближайшее время.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
- Джо, нам нужен обмен! Идеально было бы обменять Дэйма, пока есть рынок.
- Не хочу.
- Спасибо, Джо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
Если это на самом деле так, то Кронин предлагает Лилларду самому определяться - он остается верен команде в Портленде, или хочет переходить в другую команду-контендер. Фактически Кронин пока не ведется на ультиматум Лилларда по поводу обмена Хендерсона на опытного сильного игрока для немедленного усиления команды. То есть, Кронин, между потенциально молодой звездой Хендерсоном (3 пик драфта 2023) и суперзвездой Лиллардом (6 пик драфта 2012) - выбрал 3 пик драфта 2023. Ход за Демианом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
столько на рынке было путевых тренеров, а у Портленда Чонси)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий