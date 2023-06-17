Виктор Вембаньяма планирует сыграть в Летней лиге НБА
Французский «большой» Виктор Вембаньяма намерен сыграть в Летней лиге НБА
Об этом рассказал сам баскетболист, который, как ожидается, будет выбран под 1-м номером на драфте-2023.
«Сыграю немного», – ответил Вембаньяма, когда его спросили о планах по участию в Летней лиге.
Ранее сообщалось, что Виктор может пропустить турнир ради отдыха.
Обладатели 1-го пика «Сперс» с 3 по 5 июля выступят в Сакраменто, а затем сыграют в основном турнире в Лас-Вегасе.
Церемония драфта НБА состоится 22 июня.
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