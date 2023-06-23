«Кливленд» воспользовался опцией в контракте Ламара Стивенса
«Кливленд» воспользовался опцией в контракте легкого форварда Ламара Стивенса (25 лет, 198 см) на сезон-2023/24 в размере 1,9 млн долларов, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Стивенс не был выбран на драфте НБА 2020. В ноябре он подписал двусторонний контракт с организацией.
В прошедшем сезоне 25-летний форвард набирал в среднем 5,3 очка и 3,3 подбора, реализуя 44,8% бросков с игры.
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