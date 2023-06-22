«Кливленд», «Индиана» и «Детройт» интересуются Тобайасом Харрисом. «76-е» просят «возмутительные пакеты активов взамен»

«Филадельфия» ведет переговоры с командами НБА по возможному обмену форварда .

Сообщается, что « », « » и « » проявляют интерес к Харрису.

Однако по информации обозревателя «Сиксерс» Кифа Помпи, « » просит за него «возмутительные пакеты активов взамен».

Харриc вступает в свой последний год по контракту. За сезон-2023/24 форвард заработает 39,3 млн долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 30-летний Харрис набирал в среднем 14,7 очка и 5,7 подбора, реализуя 50,1% с игры и 38,9% из-за дуги.

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