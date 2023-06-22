«Кливленд», «Индиана» и «Детройт» интересуются Тобайасом Харрисом. «76-е» просят «возмутительные пакеты активов взамен»

Теги Кливленд Детройт Индиана Филадельфия НБА Тобайас Харрис Баскетбол

«Филадельфия» ведет переговоры с командами НБА по возможному обмену форварда Тобайаса Харриса.

Сообщается, что «Кливленд», «Индиана» и «Детройт» проявляют интерес к Харрису.

Однако по информации обозревателя «Сиксерс» Кифа Помпи, «Филадельфия» просит за него «возмутительные пакеты активов взамен».

Харриc вступает в свой последний год по контракту. За сезон-2023/24 форвард заработает 39,3 млн долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 30-летний Харрис набирал в среднем 14,7 очка и 5,7 подбора, реализуя 50,1% с игры и 38,9% из-за дуги.

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7 комментариев

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Arkadiy Panov
Самый переоцененный ролевик эвер.
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Артур Артур
У них наверное такая логика: " в своё время мы оценили Харриса выше чем Батлера и по сей день так считаем".
А иначе непонятно за что им положено «возмутительные пакеты активов взамен».
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fhneh
В Кливленд как влитой вошел бы. Но что им предлагать взамен? Леверта с дальним пиком?
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Exterior
Не понимаю лично. Зачем Харрис Кливленду при живом Мобли. Его надо развивать. А если типа ставить его на 3-ку, то кого предлагать взамен? Леверт+Осман? Детройту наверное придется отдавать Богдановича+Бэгли/Уайзмен. Индиане Хилда+Тайса и молодежи которые и самим нужны. Ну даже если и отдавать своих перспективных молодых, то точно не за Тобайаса. Хз хз...
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Cubs-V
Кливленд максимум 20млн сможет собрать и то это 4 игрока, которые в ротации постоянно.
Так что это нереально. Да и нафиг он не нужен с 40млн на год.
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кандид
Я понимаю Кливленд или даже Индиана, но что такого "возмутительного" можно потребовать у Детройта? 34-летнего Богдановича и Бэгли с Уайзменом?
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Skeleton64
Думаю, сами 76-е эту утку и запустили, чтобы хоть как-то привлечь внимание к игроку, чьими самыми заметными дотижениями за последние годы было мощное втыкание головой в паркет да небольшая роль в картине "Прорваться в НБА".
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