«Кливленд», «Индиана» и «Детройт» интересуются Тобайасом Харрисом. «76-е» просят «возмутительные пакеты активов взамен»
«Филадельфия» ведет переговоры с командами НБА по возможному обмену форварда Тобайаса Харриса.
Сообщается, что «Кливленд», «Индиана» и «Детройт» проявляют интерес к Харрису.
Однако по информации обозревателя «Сиксерс» Кифа Помпи, «Филадельфия» просит за него «возмутительные пакеты активов взамен».
Харриc вступает в свой последний год по контракту. За сезон-2023/24 форвард заработает 39,3 млн долларов.
В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 30-летний Харрис набирал в среднем 14,7 очка и 5,7 подбора, реализуя 50,1% с игры и 38,9% из-за дуги.
Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека
«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах
Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!
А иначе непонятно за что им положено «возмутительные пакеты активов взамен».
Так что это нереально. Да и нафиг он не нужен с 40млн на год.