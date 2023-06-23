«Милуоки» заключит двусторонний контракт с Омари Муром

Теги Милуоки НБА драфт НБА Баскетбол

«Милуоки» подпишет двусторонний контракт с защитником Омари Муром.

Мур не был выбран на драфте НБА этого года.

В минувшем сезоне NCAA Мур в составе Сан Хосе Стэйт набирал 17,5 очка, 4,6 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.

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