«Орландо» отклонил опцию в контракте с Ар Джеем Хэмптоном на сезон-23/24

Теги переходы Милуоки Орландо НБА драфт НБА Ар Джей Хэмптон Баскетбол

«Орландо» не воспользовался опцией команды на сезон-2023/24 в соглашении с атакующим защитником Ар Джеем Хэмптоном (21 год, 198 см).

Таким образом, баскетболист не получит 4,2 миллиона долларов за четвертый год по контракту новичка и станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

Хэмптон был выбран «Милуоки» под 25-м пиком на драфте-2020 и был обменян в «Мэджик» по ходу первого сезона в НБА.

В регулярном чемпионате-2021/22 защитник набирал 7,5 очка, 3 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч.

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