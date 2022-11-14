Яннис Адетокумбо – о Вембаньяме: «Еще никогда не видел ничего подобного»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поделился своим мнением о французском «большом» Викторе Вембаньяме, который считается главным претендентом на 1-й пик драфта-2023.
«Надо быть готовым к прибытию этого парнишки. Если не подготовиться, парнишка станет крупной проблемой. Еще никогда не видел ничего подобного. Мне доводилось наблюдать его вблизи, он выступал в одной команде с моим братом Костасом.
Он выше Руди Гобера, при этом он не только блокирует как Руди, но и бросает, будто он Кевин Дюрэнт. С ума сойти. И у него все в порядке с подходом к делу. Если у Вембаньямы не возникнет проблем со здоровьем, то он будет очень хорош», – заявил Яннис.
«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме
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