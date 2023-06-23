Новичок «Уорриорз» Трэйс Джексон-Дэвис: «Команды пожалеют о том, что меня выбрали только под 57-м номером»
Экс-форвард Индианы Трэйс Джексон-Дэвис был выбран на драфте-2023 под 57-м номером.
Пик принадлежал «Голден Стэйт», калифорнийцы выменяли его у «Вашингтона».
Джексон-Дэвис после церемонии предупредил, что собирается отомстить за то, что его проигнорировали и выбрали в самый последний момент.
«Команды пожалеют о том, что меня выбрали только под 57-м номером. Я обещаю», – написал форвард.
Команда из родного города Трэйса «Пэйсерс» могла выбрать его под 47-м и 55-м номерами.
Задрафтованный «Уорриорз» во втором раунде Дрэймонд Грин способен наизусть перечислить все команды в порядке выбора, которые проигнорировали его.
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Я хз вообще о какой краже тут может идти речь. Кражей может быть какой нибудь молодой и талантливый паренёк, с несколькими красными флагами. А не 23 летний дед под глубокую ротацию взятый.
играть?? или просто тренироваться ?
играть он будет в г лиге