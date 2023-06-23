Экс-форвард Индианы Трэйс Джексон-Дэвис был выбран на драфте-2023 под 57-м номером.

Пик принадлежал « », калифорнийцы выменяли его у «Вашингтона».

Джексон-Дэвис после церемонии предупредил, что собирается отомстить за то, что его проигнорировали и выбрали в самый последний момент.

«Команды пожалеют о том, что меня выбрали только под 57-м номером. Я обещаю», – написал форвард.

Команда из родного города Трэйса «Пэйсерс» могла выбрать его под 47-м и 55-м номерами.

Задрафтованный «Уорриорз» во втором раунде Дрэймонд Грин способен наизусть перечислить все команды в порядке выбора, которые проигнорировали его.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023