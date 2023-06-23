Новичок «Уорриорз» Трэйс Джексон-Дэвис: «Команды пожалеют о том, что меня выбрали только под 57-м номером»

Теги Голден Стэйт Индиана НБА драфт НБА Трэйс Джексон-Дэвис Баскетбол

Экс-форвард Индианы Трэйс Джексон-Дэвис был выбран на драфте-2023 под 57-м номером.

Пик принадлежал «Голден Стэйт», калифорнийцы выменяли его у «Вашингтона».

Джексон-Дэвис после церемонии предупредил, что собирается отомстить за то, что его проигнорировали и выбрали в самый последний момент.

«Команды пожалеют о том, что меня выбрали только под 57-м номером. Я обещаю», – написал форвард.

Команда из родного города Трэйса «Пэйсерс» могла выбрать его под 47-м и 55-м номерами.

Задрафтованный «Уорриорз» во втором раунде Дрэймонд Грин способен наизусть перечислить все команды в порядке выбора, которые проигнорировали его.

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15 комментариев

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k_terekhov
Только сейчас понял, что Грину очень легко перечислить все команды, что его проигнорировали - это ведь просто оставшиеся 29 клубов НБА))
+14
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Nikolay
Ответ k_terekhov
Только сейчас понял, что Грину очень легко перечислить все команды, что его проигнорировали - это ведь просто оставшиеся 29 клубов НБА))
вообще в новости не правильно, Грин помнит(или помнил) всех по имени и порядку кого выбрали до него
+5
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Т Le
Йокич: "Я знаю почему больше нет рекламы Тако Белл во время драфта".
+4
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pele_kan
Париж еще узнает Д’Артаньяна!
+3
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Forza
Ответ Dani Petrov
большинство аналитиков считают, что это может быть кража вечера
Какое большинство? Ему 23 года, Карл. 23. По ходу следующего сезона будет 24. Он выбран в конце второго раунда ДАЙ БОГ на мусорные минуты.

Я хз вообще о какой краже тут может идти речь. Кражей может быть какой нибудь молодой и талантливый паренёк, с несколькими красными флагами. А не 23 летний дед под глубокую ротацию взятый.
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CoolTime
Ответ Forza
Какое большинство? Ему 23 года, Карл. 23. По ходу следующего сезона будет 24. Он выбран в конце второго раунда ДАЙ БОГ на мусорные минуты. Я хз вообще о какой краже тут может идти речь. Кражей может быть какой нибудь молодой и талантливый паренёк, с несколькими красными флагами. А не 23 летний дед под глубокую ротацию взятый.
Дрэймонду было 22, это не помешало ему построить крутую карьеру, поглядим. Даже не смотря на то что этому парню уже 23, до драфт комбайна он претендовал на первый раунд. Плюс ГС не хватает габаритов, поэтому парень может получить шанс
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Lokomotiv__1992
Гс сейчас не лучшая команда для молодых )
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Аркадий Байдерин
Вот то что Патрика Болдуина в вашик отдали это жалко(
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namankey
Ответ CoolTime
Дрэймонду было 22, это не помешало ему построить крутую карьеру, поглядим. Даже не смотря на то что этому парню уже 23, до драфт комбайна он претендовал на первый раунд. Плюс ГС не хватает габаритов, поэтому парень может получить шанс
На первый раунд шансов было мало, но из второго раунда может оказаться самым полезным в первом же сезоне. Жаль что его вообще задрафтовали, хотел бы его в Хит
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Dani Petrov
большинство аналитиков считают, что это может быть кража вечера
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avcgloronalduMU
ему надо не языком чесать, а тренировать броски с середины площадки)
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NikolayOss
Ответ Lokomotiv__1992
Гс сейчас не лучшая команда для молодых )
Почему? Будет с одними из лучших игроков лиги играть бок о бок. Есть у кого перенять опыт.
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Ann Tretiakova
Ответ NikolayOss
Почему? Будет с одними из лучших игроков лиги играть бок о бок. Есть у кого перенять опыт.
потому что они делают ставку на то что бы иметь результат сейчас! много они Пула развили? Уйзмана ?
играть?? или просто тренироваться ?
играть он будет в г лиге
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Stranfio
Ответ Ann Tretiakova
потому что они делают ставку на то что бы иметь результат сейчас! много они Пула развили? Уйзмана ? играть?? или просто тренироваться ? играть он будет в г лиге
Это да, но Пул все же помог в прошлом году ГСВ победить, там конечно феерил Стеф и тут без вопросов, но и Пул внес свой вклад. А так в целом уже много лет молодежь в ГСВ плохо развивают.
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