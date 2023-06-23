Амен и Осар Томпсоны стали первыми братьями в истории НБА, которые выбраны в Топ-5 одного драфта

Теги Детройт Хьюстон НБА драфт НБА Амен Томпсон Осар Томпсон Баскетбол

Братья Амен и Осар Томпсоны были выбраны на драфте-2023 друг за другом.

«Хьюстон» задрафтовал Амена под 4-м номером, Осар ушел в «Детройт» под 5-м. Томпсоны стали первыми братьями в истории НБА, которые выбраны в Топ-5 одного драфта (после слияния НБА и АВА в 1976 году).

«Это круто – стать первыми в чем-то. Это многое значит для нашей семьи.

Мы с Осаром были настроены радоваться независимо от того, кого из нас выберут первым. Для нашей семьи очень важно, что вся тяжелая работа, наконец, окупается. Мы стали первыми братьями в Топ-5, нас выбрали друг за другом – это многое значит», – заявил Амен Томпсон.

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7 комментариев

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serginn
Как в школьном журнале) по алфавиту.
+8
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LBJ236
Отличные ребята, надеюсь их ждёт большая карьера в НБА
+4
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Даниил Глеске
А какие ещё братья были выбраны на одном драфте? Моррисы оба друг за другом в лотерее, 12 и 13 вроде, Лопесы, но там Брук 10, а Робин не помню.
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Dimash Balatayev
А драфты НХЛ можно обсуждать на этой ветке? Тема подходящая про братьев)
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Stranfio
Ну вот это уже интересно ,Посмотрим что эти братья покажут в новом сезоне.
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Айрат Ситдиков
Ответ Даниил Глеске
А какие ещё братья были выбраны на одном драфте? Моррисы оба друг за другом в лотерее, 12 и 13 вроде, Лопесы, но там Брук 10, а Робин не помню.
Робина финикс выбирал, 15м
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Лиллард унижатель!
Ответ Даниил Глеске
А какие ещё братья были выбраны на одном драфте? Моррисы оба друг за другом в лотерее, 12 и 13 вроде, Лопесы, но там Брук 10, а Робин не помню.
Если не брать допотопные времена, то единственный в истории НБА гей Коллинс и его брат натурал. Еще были братья Харрисоны, но второго не выбрали, ушел андрафтед, но в НБА в тот сезон попал.
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