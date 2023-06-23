Амен и Осар Томпсоны стали первыми братьями в истории НБА, которые выбраны в Топ-5 одного драфта

Братья Амен и Осар Томпсоны были выбраны на драфте-2023 друг за другом.

« » задрафтовал Амена под 4-м номером, Осар ушел в « » под 5-м. Томпсоны стали первыми братьями в истории НБА, которые выбраны в Топ-5 одного драфта (после слияния НБА и АВА в 1976 году).

«Это круто – стать первыми в чем-то. Это многое значит для нашей семьи.

Мы с Осаром были настроены радоваться независимо от того, кого из нас выберут первым. Для нашей семьи очень важно, что вся тяжелая работа, наконец, окупается. Мы стали первыми братьями в Топ-5, нас выбрали друг за другом – это многое значит», – заявил Амен Томпсон.

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