Ламело Болл о продолжении карьеры в «Шарлотт»: «Самое главное – победы, тогда все становится проще»
Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл согласился с мнением главного тренера команды Стива Клиффорда по поводу ключевого фактора для сохранения талантливого игрока в клубе.
По словам Клиффорда, «Шарлотт» надо побеждать, чтобы сохранить Ламело Болла».
«Самой собой. Победы – это главное. Все становится проще и приятнее, когда ты побеждаешь.
Мне нравится в «Шарлотт». Но я не могу рассуждать о будущем. Посмотрим, как все будет складываться, а там видно будет. В этом смысле я живу сегодняшним днем», – сказал Болл.
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