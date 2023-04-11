Разыгрывающий «Шарлотт» согласился с мнением главного тренера команды Стива Клиффорда по поводу ключевого фактора для сохранения талантливого игрока в клубе.

По словам Клиффорда, « » надо побеждать, чтобы сохранить Ламело Болла».

«Самой собой. Победы – это главное. Все становится проще и приятнее, когда ты побеждаешь.

Мне нравится в «Шарлотт». Но я не могу рассуждать о будущем. Посмотрим, как все будет складываться, а там видно будет. В этом смысле я живу сегодняшним днем», – сказал Болл.

Носки – невероятно важная часть НБА