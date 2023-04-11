Ламело Болл о продолжении карьеры в «Шарлотт»: «Самое главное – победы, тогда все становится проще»

Теги Шарлотт НБА Стив Клиффорд Ламело Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл согласился с мнением главного тренера команды Стива Клиффорда по поводу ключевого фактора для сохранения талантливого игрока в клубе.

По словам Клиффорда, «Шарлотт» надо побеждать, чтобы сохранить Ламело Болла».

«Самой собой. Победы – это главное. Все становится проще и приятнее, когда ты побеждаешь.

Мне нравится в «Шарлотт». Но я не могу рассуждать о будущем. Посмотрим, как все будет складываться, а там видно будет. В этом смысле я живу сегодняшним днем», – сказал Болл.

Носки – невероятно важная часть НБА

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1 комментарий

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Сергей Пузанков
Победы - это главное, но это не про Шарлотт
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