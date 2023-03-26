Джейсон Уильямс: «Ламело Болл немного напоминает меня»

Теги Шарлотт Джейсон Уильямс НБА Ламело Болл Баскетбол

Бывшая звезда НБА Джейсон Уильямс в интервью Inquirer.net высказался о современных разыгрывающих и назвал игрока, который ближе всех к нему по стилю игры.

«Меня поражает мастерство современных разыгрывающих и их умение набирать очки.

Не думаю, что кто-то из них играет как я. Возможно, Ламело Болл немного похож. Но парни очень хороши, они могут набирать по 30 очков в каждом матче, так что их игра отличается от моей. Я бы никогда не набрал 30», – сказал 47-летний Уильямс.

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