Шейк Милтон, скорее всего, покинет «Филадельфию»

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Шейк Милтон Баскетбол

Защитник Шейк Милтон (26 лет, 196 см) этим летом, скорее всего, покинет «Филадельфию». Ожидается, что игрок будет искать более важную  роль в другой команде, сообщает Philly Voice.

Ситуация может измениться, если Джеймс Харден уйдет из «Сиксерс» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Милтон проводил на паркете около 21 минуты в среднем за матч, набирая 8,4 очка, 3,1 передачи и 2,5 подбора. Контракт защитника истек по окончании сезона.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swhat
Какую более важную роль. Провалился в решающих матчах с Бостоном.
Его брали ради трех. Он открытые мажет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
зря он от Нерса ушел. тот его на 20 минутах превратил бы в крепкого игрока ротации)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Loksi Xxx
Ответ Swhat
Какую более важную роль. Провалился в решающих матчах с Бостоном. Его брали ради трех. Он открытые мажет
вы путаете с Мелтоном)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий