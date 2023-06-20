Шейк Милтон, скорее всего, покинет «Филадельфию»

Защитник Шейк Милтон (26 лет, 196 см) этим летом, скорее всего, покинет «Филадельфию». Ожидается, что игрок будет искать более важную роль в другой команде, сообщает Philly Voice.

Ситуация может измениться, если Джеймс Харден уйдет из «Сиксерс» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Милтон проводил на паркете около 21 минуты в среднем за матч, набирая 8,4 очка, 3,1 передачи и 2,5 подбора. Контракт защитника истек по окончании сезона.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2