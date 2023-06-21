«Сакраменто» назначил женщин на посты главного тренера и генменеджера фарм-команды в G-лиге

Теги Сакраменто НБА G-лига Линдсей Хардинг Вивек Ранадиве Баскетбол

«Сакраменто» назначил Линдсей Хардинг новым главным тренером фарм-команды в Лиге развития «Стоктон Кингз», а Анджали Ранадиве – новым генеральным менеджером.

Впервые в истории G-лиги НБА две женщины возглавят команду.

Хардинг провела четыре сезона в качестве ассистента/тренера по развитию игроков в «Кингз», а также работала в штабе «Филадельфии». Линдсей провела девять сезонов в WNBA после того, как на драфте 2007 года была выбрана под 1-м номером. Она также имеет большой опыт тренерской работы на международном уровне.

30-летняя Анджали Ранадиве – дочь владельца «Кингз» Вивека Ранадиве. В прошлом сезоне она была помощником генерального менеджера «Стоктон Кингз». Ранее девушка работала в отделе социальной ответственности «Кингз» и стажером в «Голден Стэйт».

Прежде чем начать карьеру в спортивном менеджменте, Анджали была певицей и автором песен в Лос-Анджелесе.

Пол Джонсон, ранее занимавший пост генерального менеджера «Стоктон Кингз», переходит на должность в офисе основной команды.

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