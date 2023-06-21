Роман Загретдинов вернулся в «Енисей» из аренды

Теги переходы Енисей суперлига Россия Единая лига ВТБ Уралмаш Роман Загретдинов Баскетбол

Центровой «Енисея» Роман Загретдинов (27 лет, 210 см) вернулся в команду.

Российский баскетболист присоединился к красноярскому клубу летом 2022 года, а в феврале отправился в аренду в «Уралмаш», с которым стал чемпионом Суперлиги.

В прошедшем сезоне Суперлиги за «Уралмаш» Загретдинов набирал в среднем 7,6 очка и 4 подбора, реализуя 57,6% бросков с игры.

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