Роман Загретдинов вернулся в «Енисей» из аренды

Центровой « » Роман Загретдинов (27 лет, 210 см) вернулся в команду.

Российский баскетболист присоединился к красноярскому клубу летом 2022 года, а в феврале отправился в аренду в «Уралмаш», с которым стал чемпионом Суперлиги.

В прошедшем сезоне Суперлиги за « » Загретдинов набирал в среднем 7,6 очка и 4 подбора, реализуя 57,6% бросков с игры.

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