Роман Загретдинов вернулся в «Енисей» из аренды
Центровой «Енисея» Роман Загретдинов (27 лет, 210 см) вернулся в команду.
Российский баскетболист присоединился к красноярскому клубу летом 2022 года, а в феврале отправился в аренду в «Уралмаш», с которым стал чемпионом Суперлиги.
В прошедшем сезоне Суперлиги за «Уралмаш» Загретдинов набирал в среднем 7,6 очка и 4 подбора, реализуя 57,6% бросков с игры.
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