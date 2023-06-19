Роман Загретдинов останется в «Енисее» еще на два года («Перехват»)
Центровой «Енисея» Роман Загретдинов (27 лет, 210 см) активировал опцию продления контракта с клубом.
По информации телеграм-канала «Перехват», баскетболист останется в команде еще на два года.
В прошедшем сезоне Суперлиги за «Уралмаш» Загретдинов набирал в среднем 7,6 очка и 4 подбора, реализуя 57,6% бросков с игры.
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