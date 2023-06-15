Гарретт Невельс стал игроком «Уралмаша»

Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» объявил о подписании контракта с защитником Гарреттом Невельсом (30 лет, 188 см). Соглашение рассчитано на один сезон.

Американец стал вторым легионером в екатеринбургской команде — после Джавонте Дагласа, который этим летом заключил новый контракт на два года.

Невельс провел прошлый сезон за польский «Трэфл Сопот», с которым стал обладателем Кубка Польши и MVP турнира. Показатели защитника в сезоне-2022/23 составили 14,0 очка, 3,2 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч.

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