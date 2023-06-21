Виктор Вембаньяма о сравнениях с Леброном, Джорданом и Брайантом: «Не чувствую давления»
Французский «большой» Виктор Вембаньяма заявил, что спокойно относится к сравнениям с суперзвездами НБА Леброном Джеймсом, Майклом Джорданом и Кобе Брайантом.
«Я не чувствую никакого давления. Причина в том, что я всегда стараюсь жить свободно, стараюсь быть свободным человеком.
Мой стиль игры в баскетбол – именно так как я хочу играть всю свою жизнь. Это я, я пытаюсь показать свою истинную личность, просто быть собой», – заявил 19-летений баскетболист.
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Вемби: «А вот тут чувствую..»