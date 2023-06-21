Французский «большой» заявил, что спокойно относится к сравнениям с суперзвездами НБА Леброном Джеймсом, и .

«Я не чувствую никакого давления. Причина в том, что я всегда стараюсь жить свободно, стараюсь быть свободным человеком.

Мой стиль игры в баскетбол – именно так как я хочу играть всю свою жизнь. Это я, я пытаюсь показать свою истинную личность, просто быть собой», – заявил 19-летений баскетболист.

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