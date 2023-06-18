Джефф Грин сфотографировался в форме чемпионов НХЛ «Вегас Голден Найтс»
Форвард «Денвера» Джефф Грин был замечен на праздновании в Лас-Вегасе в форме нападающего хоккейной команды «Вегас Голден Найтс» Марка Стоуна.
Фото было опубликовано в твиттер-аккаунте хоккейного клуба.
«Денвер» и «Вегас» в этом году впервые в своей истории стали чемпионами НБА и НХЛ соответственно.
Фото: твиттер-аккаунт «Вегас Голден Найтс».
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