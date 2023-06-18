Джефф Грин сфотографировался в форме чемпионов НХЛ «Вегас Голден Найтс»

Теги Денвер НБА НХЛ фото Джефф Грин Вегас Марк Стоун Баскетбол

Форвард «Денвера» Джефф Грин был замечен на праздновании в Лас-Вегасе в форме нападающего хоккейной команды «Вегас Голден Найтс» Марка Стоуна.

Фото было опубликовано в твиттер-аккаунте хоккейного клуба.

«Денвер» и «Вегас» в этом году впервые в своей истории стали чемпионами НБА и НХЛ соответственно.

Фото: твиттер-аккаунт «Вегас Голден Найтс».

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2 комментария

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aleksandre
Больше фото он не делал?
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