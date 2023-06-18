Джефф Грин сфотографировался в форме чемпионов НХЛ «Вегас Голден Найтс»

Форвард «Денвера» был замечен на праздновании в Лас-Вегасе в форме нападающего хоккейной команды «Вегас Голден Найтс» Марка Стоуна.

Фото было опубликовано в твиттер-аккаунте хоккейного клуба.

«Денвер» и «Вегас» в этом году впервые в своей истории стали чемпионами НБА и НХЛ соответственно.

Фото: твиттер-аккаунт «Вегас Голден Найтс».

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито 😳