Пол Пирс: «Смотрю на Макси в «Филадельфии» и вспоминаю Ди-Уэйда, который привел «Майами» к титулу»
Пол Пирс считает, что Тайриз Макси выходит на уровень суперзвезды НБА.
«Смотрю на «Филадельфию», и это напоминает мне «Майами» времен Ди-Уэйда. У них там были все эти опытные игроки, но именно он, еще молодой парень, привел команду к титулу.
У «Сиксерс» есть молодая суперзвезда в лице Макси. 30 очков от Эмбиида больше не являются обязательным условием успеха. Как и с Шаком в том составе «Майами», когда уже одного его присутствия было достаточно. Алонзо Моурнинг, Антуан Уокер в составе «Хит», Джордж, Эмбиид у «Филадельфии». Вот что это все мне напоминает, скажу я вам», – признался бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: KG Certified
