0

Дариус Гарлэнд близок к возвращению на площадку

Разыгрывающий «Кливленда» скоро должен вернуться после травмы.

Перед игрой с «Торонто» главный тренер «Кэвс» Кенни Эткинсон сообщил, что Дариус Гарленд вот-вот дебютирует в сезоне-2025/26.

«Он хорошо отработал в тренировочной игре с командой G-лиги. Сегодня он полностью участвовал в утренней бросковой тренировке, так что мы уже близки. Очень близки... Я думаю, никаких осложнений не было, даже никакой болезненности или чего-то подобного», – сказал Эткинсон.

Разыгрывающий «Кливленда» перенес операцию на большом пальце ноги в июне.

Без Гарлэнда «Кэвс» начали сезон с трех побед (над «Бруклином», «Милуоки» и «Детройтом») и трех поражений (от «Нью-Йорка», «Бостона» и «Торонто»).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cleveland.com
logoКливленд
logoДариус Гарлэнд
logoНБА
травмы
logoКенни Эткинсон
