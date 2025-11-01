Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», «Зенит» сыграет с «Енисеем»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань», «Зенит» встретится с «Енисеем». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : УНИКС – 6-1, ЦСКА – 6-1, Локомотив-Кубань – 5-2, МБА-МАИ – 5-2, Зенит – 5-2, Бетсити Парма – 5-3, Уралмаш – 3-4, Автодор – 2-5, Пари Нижний Новгород – 1-5, Енисей – 1-6, Самара – 0-8. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.