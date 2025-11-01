У Кавая Ленарда нет ограничений по игровому времени, форвард планирует сыграть в обоих матчах предстоящего «бэк-ту-бэка»
Здоровье Ленарда позволяет не пропускать матчи.
После игры с «Новым Орлеаном» Кавай Ленард сообщил прессе, что он планирует сыграть в обоих встречах ближайшего «бэк-ту-бэка» (4 ноября с «Майами» и 5 ноября с «Оклахомой»).
Форвард отметил, что на нем нет ограничений по игровому времени.
Ленард принял участие во всех пяти матчах «Клипперс» нового сезона, набирая в среднем 23,8 очка, 6 подборов и 3,4 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
