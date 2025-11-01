  • Спортс
  • У Кавая Ленарда нет ограничений по игровому времени, форвард планирует сыграть в обоих матчах предстоящего «бэк-ту-бэка»
5

У Кавая Ленарда нет ограничений по игровому времени, форвард планирует сыграть в обоих матчах предстоящего «бэк-ту-бэка»

Здоровье Ленарда позволяет не пропускать матчи.

После игры с «Новым Орлеаном» Кавай Ленард сообщил прессе, что он планирует сыграть в обоих встречах ближайшего «бэк-ту-бэка» (4 ноября с «Майами» и 5 ноября с «Оклахомой»).

Форвард отметил, что на нем нет ограничений по игровому времени.

Ленард принял участие во всех пяти матчах «Клипперс» нового сезона, набирая в среднем 23,8 очка, 6 подборов и 3,4 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
logoКавай Ленард
logoКлипперс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
