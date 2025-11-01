0

Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Ле-Маном», «Виллербан» примет «Элан Шалон» и другие матчи

1 ноября в чемпионате Франции пройдут пять матчей.

«Шоле» примет «Ле-Ман», «Виллербан» встретится с «Элан Шалоном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виллербан – 4-1, Шоле – 4-1, Монако – 4-1, Ле-Ман – 4-1, Нантер – 4-2, Страсбур – 3-2, Париж – 3-2, Лимож – 3-3,  Элан Шалон – 2-3, Булазак – 2-3, Бурк – 2-3, Нанси – 2-3, Дижон – 2-3, Гравлин-Дюнкерк – 1-4, Сен-Кантен – 1-5, Ле-Портель – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
