ACB. «Уникаха» встретится с «Жироной», «Манреса» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
Сегодня, 1 ноября, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Уникаха» сыграет с «Жироной», «Манреса» примет «Бильбао».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тенерифе – 4-0, Валенсия – 4-0, Ховентуд – 3-1, Форса Льейда – 3-1, Мурсия – 3-1, Реал – 3-1, Баскония – 2-2, Барселона – 2-2, Уникаха – 2-2, Сарагоса – 2-2, Бильбао – 2-2, Манреса – 1-3, Андорра – 1-3, Гран-Канария – 1-3, Бреоган – 1-3, Сан-Пабло Бургос – 1-3, Жирона – 1-3, Гранада – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
