Cаша Обрадович о сезоне: «Лично я реализовал свои амбиции и ожидания на самом высоком уровне»

Главный тренер « » подвел итоги сезона команды.

«Я могу смело сказать: «Миссия выполнена», потому что мы достигли всего, даже превзошли цели, которые ставили перед собой на сезон. Лично я реализовал свои амбиции и ожидания на самом высоком уровне. Понимаю, что спорт иногда может быть несправедливым, но это тоже профессия.

Уважаю мнение тех, кто думает по-другому. Независимо от того, станешь ты чемпионом или нет – я не всегда был чемпионом – ты должен знать, что отдал все силы. Ты должен иметь возможность посмотреть на себя в зеркало и сказать, что сделал все, что мог. Я могу честно сказать это не только в данном случае, но и в остальных. Вот почему я сохраняю спокойствие в ожидании того, что ждет меня вперед», – сказал тренер.

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