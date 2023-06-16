Никола Миротич: «Ни разу «Барселона» не говорила со мной о возможном снижении зарплаты. Я бы пошел на это, безусловно»

« » уведомила форварда о расторжении контракта.

Миротич признался, что клуб не дал ему никаких объяснений.

«Во-первых, я бы хотел, чтобы это было передано мне другим способом, в другое время, с другими людьми, вовлеченными в процесс, возможно, от кого-то выше в организации. Мой агент уже встретился с ними. Если это экономический вопрос, давайте поговорим, давайте сядем и посмотрим, сможем ли мы что-то с этим сделать.

Ни разу клуб не говорил со мной о возможном снижении [зарплаты]», – сказал игрок.

Миротич сказал, что за последние два года клуб не инициировал никаких переговоров о контракте, несмотря на то, что игрок был открыт для разговора на эту тему.

«Мы не говорили об этом в течение двух лет. Это не то, что было поставлено на обсуждение, и я надеялся, что это произойдет этим летом.

Я бы пошел на [понижение зарплаты], безусловно. Однажды я уже помог клубу. Почему бы не сделать это снова? Почему бы не сесть? Почему бы не выслушать? Почему бы не посмотреть, как мы можем помочь друг другу.

Я очень счастлив в Барселоне, и моя семья тоже. Где мне будет лучше, чем здесь? Но это невозможно, потому что решение организации было очень четким, а объяснение в конце было таким, что клуб просто хочет пойти другим путем», – сказал Миротич в интервью Mundo Deportivo.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳