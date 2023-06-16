Хуан Карлос Наварро: «Миротич знал о расторжении контракта уже давно»

Генеральный менеджер «Барселоны» заявил, что слова форварда не соответствуют действительности.

Ранее Миротич признался, что клуб никак не контактировал с ним по поводу нового контракта и не обсуждал возможное понижение зарплаты.

«Во-первых, я был удивлен вчерашними заявлениями Николы, мы понятия не имели, что он собирается говорить об этом.

Во-вторых, мы находимся в финале чемпионата Испании, для которого мы много работали, и он также хорошо провел плей-офф. Надеюсь, он будет с командой и постарается помочь нам в этом финале. И тогда мы все объясним, всю ситуацию, как все прошло, все временные рамки, потому что он знает о принятом нами решении уже давно.

Однако это будет обсуждаться, когда закончится сезон», – сказал Наварро.

« » уведомила Миротича о рассторжении контракта.

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