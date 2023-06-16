Хуан Карлос Наварро: «Миротич знал о расторжении контракта уже давно»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Хуан Карлос Наварро чемпионат Испании Никола Миротич Баскетбол

Генеральный менеджер «Барселоны» Хуан Карлос Наварро заявил, что слова форварда Николы Миротича не соответствуют действительности.

Ранее Миротич признался, что клуб никак не контактировал с ним по поводу нового контракта и не обсуждал возможное понижение зарплаты.

«Во-первых, я был удивлен вчерашними заявлениями Николы, мы понятия не имели, что он собирается говорить об этом.

Во-вторых, мы находимся в финале чемпионата Испании, для которого мы много работали, и он также хорошо провел плей-офф. Надеюсь, он будет с командой и постарается помочь нам в этом финале. И тогда мы все объясним, всю ситуацию, как все прошло, все временные рамки, потому что он знает о принятом нами решении уже давно.

Однако это будет обсуждаться, когда закончится сезон», – сказал Наварро.

«Барселона» уведомила Миротича о рассторжении контракта.

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2 комментария

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havoc3
Зная Наварро, не факт, что это не словесный флоп.
+1
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Александр Горлов
Заявленное в заголовке никак не соответствует сказанному уважаемым господином в выжимке из интервью
0
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0
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