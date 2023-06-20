Сергей Елевич: «Надеюсь, Михайловский раскроется в ЦСКА и станет одним из лидеров команды»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился своим мнением о переходе Никиты Михайловского в ЦСКА.

«Хорошее ли это усиление для ЦСКА? Трудно сказать. Последний год особо не проявлял себя. Даже не знаю, подойдет ли он «красно‑синим» или нет? Еще один момент - я не знаю, что конкретно сейчас ЦСКА ищет. И тем не менее наверняка они сейчас больше делают акцент на российских игроках. И, конечно, ЦСКА сегодня сокращает свои расходы. Потому что сейчас невозможно держать расходы на прежнем уровне. Разумеется, все клубы будут больше уделять внимания подписанию российских баскетболистов, чем иностранных. Кого‑то, конечно, оставят. Думаю, что и «красно‑сините» кого‑то оставят.

Но что касается Михайловского, то я бы отметил, что у армейцев селекционная служба очень сильная, и они, конечно же, будут искать то, что для них полезно. За Никитой я давно наблюдаю. Еще с того времени, когда его все восхваляли и говорили, что это будущая звезда. Пока авансов, конечно, он не оправдал. Но я надеюсь, что он раскроется в ЦСКА и станет одним из лидеров команды. Опять же, просто так никого не приглашает», - сказал Елевич.

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