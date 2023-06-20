Джон ДиБартоломео продолжит выступать за «Маккаби» из Тель-Авива

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Джон ДиБартоломео Баскетбол

Разыгрывающий Джон ДиБартоломео (32 года, 183 см) останется в составе «Маккаби» из Тель-Авива.

Стороны официально продлили контракт на 2 года.

В матчах чемпионата Израиля ДиБартоломео набирает 7,9 очка, 2,9 подбора и 2,1 передачи за игру.

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