Джон ДиБартоломео продлил соглашение с «Маккаби»

Разыгрывающий Джон ДиБартоломео останется в составе « » из Тель-Авива.

Джон достиг соглашения о продлении контракта с израильской командой, сообщает Walla Sports. Вероятно, соглашение рассчитано на два года.

Он набирает в среднем 5,9 очка за игру в , реализуя 43,8% трехочковых бросков и промахнувшись лишь один раз из 37 попыток с линии штрафных бросков.

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