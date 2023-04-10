Джон ДиБартоломео продлил соглашение с «Маккаби»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Джон ДиБартоломео Баскетбол

Разыгрывающий Джон ДиБартоломео останется в составе «Маккаби» из Тель-Авива.

Джон достиг соглашения о продлении контракта с израильской командой, сообщает Walla Sports. Вероятно, соглашение рассчитано на два года.

Он набирает в среднем 5,9 очка за игру в Евролиге, реализуя 43,8% трехочковых бросков и промахнувшись лишь один раз из 37 попыток с линии штрафных бросков.

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